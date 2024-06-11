Украинцы ждут отмены военного положения, чтобы массово бежать из страны

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Украина потеряет еще больше своего населения как только будет отменено военное положение. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, украинцы сбегут из страны, так как не будут уверены в том, что война не повторится.

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«Вот вы перемирие установили – надо проводить выборы, военное положение отменять. Если никто не будет уверен, что война не возобновится через три-четыре года, – уедут те, кто сможет. Останутся только, не знаю, кто. Уже сейчас думают многие об этом, кому 15-16 лет, сыновьям. Уедут, потому что опять мобилизация, опять война, опять эти людоловы из ТЦК. Тогда, получается, надо военное положение не отменять», – заявил Карасев.