Украинцы ждут отмены военного положения, чтобы массово бежать из страны

Анатолий Лапин.  
11.06.2024 12:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина


Украина потеряет еще больше своего населения как только будет отменено военное положение. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, украинцы сбегут из страны, так как не будут уверены в том, что война не повторится.

Украина потеряет еще больше своего населения как только будет отменено военное положение. Об этом...

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«Вот вы перемирие установили – надо проводить выборы, военное положение отменять. Если никто не будет уверен, что война не возобновится через три-четыре года, – уедут те, кто сможет. Останутся только, не знаю, кто.

Уже сейчас думают многие об этом, кому 15-16 лет, сыновьям. Уедут, потому что опять мобилизация, опять война, опять эти людоловы из ТЦК. Тогда, получается, надо военное положение не отменять», – заявил Карасев.

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