Многие на Украине инициативу Трампа приостановить на 90 дней финансирование различного рода грантоедов встретили с воодушевлением. Тут, без всякого сомнения, прослеживается «рука Кремля».

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стране-агрессору не надо же много нашего топлива, они исправно справляются. Один комментарий превращается в сотни, тысячи. Один реальный – какой-то человек действительно так ощущает, он чувствует, что люди, которые получили грант – они враги.

Кто-то ему сказал, или он сам так думает. Однако эти российские боты создают из этого целое движение, которое потом путает уже других людей, и начинается реально дискуссия, которую, может быть, и не надо бы вести в контексте того, чтобы радоваться с того, что мы сейчас останемся без миллиардов реально технической помощи. Физической.

Разобраться – где там энергетика, где устройство для поднятия инвалидного кресла по ступенькам… Нужно показывать – вот приборы, вот вакцины, вот ещё. А вот, ну, конференции в подвале отеля, где мы все сто раз были, но может, уже нужно где-то по-другому подходить. Но я не знаю, есть ли у нас сейчас рецепт, как это повернуть в какую-то конструктивную историю, потому что оно будет накаляться», – сокрушался Корниенко.