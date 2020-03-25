Украинцы злорадствуют: Элитка обречена

25.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Жители Украины не скрывают злорадства по поводу известия о госпитализации с подозрением или выявлением коронавируса уже нескольких депутатов Верховной рады, а также других представителей украинской верхушки вроде экс-главы СБУ Валерия Хорошковского и дочери покойного экс-премьера АРК Василия Джарты.

Настоящим «хитом» в социальных сетях стал комментарий киевлянина Алексея Давиденко, собравший десятки тысяч реакций в поддержку: автор пишет, что элитный посёлок Конча-Заспа в пригороде столицы обречён.

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Поселок Конча-Заспа под Киевом, где селится украинская элита

«Конча Заспа обречена. Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское Здравоохранение.

Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.

Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов.

Кто-то говорит их десять. Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.

И Александровская Больница – это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии – это равносильно пи***цу.

Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных – лютый треш. Они строили Украину для нас – а придётся пожить в ней чуток самим.

Наступило время, когда все те кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану. В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимацию в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП коронавирусных нет. Вот же ж беда какая. Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать. А умирать ведь не хочется.

Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.

И главное. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан.

Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово. Где ж вы раньше были? Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены. Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов. Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.

Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда – только в обычную государственную инфекционную.

Их самый страшный сон вдруг стал явью – их нигде больше не ждут и нигде не примут. С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.

Welcome to Ukraine» – злорадно комментирует автор.