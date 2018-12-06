Украинцы зомбируются русофобией, но лично Порошенко не верят

06.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Население Украины не верит впавшему в «патриотический» угар президенту-коммерсанту Петру Порошенко. Тем не менее, значительная часть украинцев подверглась антироссийской пропаганде и заразилась ненавистью к русским. Таким образом, грядущие выборы на Украине, похоже, ознаменуются сменой обанкротившегося политика-русофоба на более убедительного для местной аудитории противника РФ.

Это в эфире телеканала «Россия 1» признал украинский политолог Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вакарова, сегодняшний Порошенко и Порошенко перед выборами 2014 года (когда он обещал скорое прекращение войны) – «это два разных человека».

«Человек один, а говорит и делает он совершенно по-другому… Говорят, что к нему надо относится как к бизнесмену, что он может продать, найти какую-то выгоду. А все эти бандеровцы, националисты – это так, люди по ходу, с которыми он играет», – поделился своими соображениями гость с Украины.

«Вы знаете, мне кажется, что президент моей страны заигрался. И вот почему. Когда я вижу его каждый день по телевизору с новыми инициативами, с какими-то новыми фактами, с новыми утверждениями, что что-то будет – «вот томос будет тогда, вот Путин нападёт завтра, вот Путин нападёт послезавтра»…

Даже та часть граждан Украины, которая ему доверяла, уменьшается в количестве, она тает… Остались ещё порохоботы, но общество говорит: «Пётр Алексеевич, подождите, может быть, мы остановимся? Потому что, если мы не остановимся, дальше вы пойдёте сами», – сказал Вакаров.

Тем не менее, признал он, антироссийская пропаганда, царящая в СМИ, дает свои плоды.

«Мне кажется, что украинское общество накручено не только против России, а против русских людей, против россиян. И часть украинского общества действительно готова взять оружие и идти на войну против России. И с каждым разом я вижу, что этих людей становится всё больше. И ещё больший страх у меня лично, как у человека, вызывает то, что часть российского также враждебно настроено против украинцев», – резюмировал Вакаров.