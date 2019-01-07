Украинцы зовут панов – США в Мариуполь: «Наши девочки вам понравятся»

07.01.2019, Севастополь, Виктор Орлов

В Черное море зашел десантный корабль ВМС США Fort McHenry, сообщил официальный сайт американских Военно-морских сил.

«Заход «Fort McHenry» в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечить безопасность на Черном море и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – сказала вице-адмирал Лиза Франчетти, командующий 6-м флотом США.

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Американцы подчеркнули, что их военный флот «регулярно действует в Черном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтре» – в 2018 году в Черное море заходили ракетные эсминцы класса «Арли Берк», штабной и десантный корабли.

Российские СМИ со ссылкой на источник в штабе ВМФ РФ уже сообщили, что за американским кораблем установил слежение сторожевик Черноморского флота «Пытливый», который контролирует действия гостей после прохода турецких проливов.

Интересно, что известие о появлении очередного американского корабля воодушевило украинских «диванных» патриотов. На страничке Шестого флота США они оставляют приглашения посетить Азовское море, мечтая отомстить чужими руками России за недавнее унижение со сдавшимися в плен катерами ВМС Украины.

«Добро пожаловать в Черное море и Азов! Не забудьте посетить Мариуполь, вам понравятся там девушки», – пишет Евгений Зеленюк из Львова.

«Добро пожаловать! Украина с вами, потому что вы с Украиной», – верноподданнически сообщает профессор Житомирского государственного университета Анатолий Погоруй.