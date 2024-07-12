Украине бессмысленно бить по Москве – Байден

Анатолий Лапин.  
12.07.2024 08:24
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва


Предоставление Украине разрешения на удары вглубь территории России, в том числе по Москве не имеет смысла, потому что не решит проблему.

Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я хочу помочь Зеленскому построить силу, чтобы они побили Россию. Мы разрешаем Зеленскому использовать наше оружие на близких расстояниях в России. Если у него есть возможности, например, стрелять по Москве, есть ли в этом смысл? Думаю, что нет. Но вопрос в том, как лучше использовать это оружие? Я знаю, что у них есть возможности применения дальнобойного оружия и я работаю со своим главой штаба войск, с главнокомандующим, и мы обсуждаем то, как и что они могут делать», – заявил Байден.

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