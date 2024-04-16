Украине больно аукнулись удары по российским НПЗ

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Атаки Украины на инфраструктуру России приводят к ответным, но более жестким мерам со стороны РФ. Это в конечном итоге может закончиться тем, что Украина вовсе останется без энергогенерации.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше будет обстрелов энергетических объектов инфраструктуры на территории России, тем больше Россия будет отвечать. Это – замкнутый цикл, круг, когда мы стреляем по их объектам, они стреляют по нашим. У них больше ракет, значит, мы это больше чувствуем на себе, чем Россия. Мы и дальше надеемся на то, что нам поможет Европа, но насколько Европа может помочь – неизвестно… Что касается энергетических объектов – Европа тоже на грани кризиса серьезного, она балансирует на грани кризиса. Большинство государств Европы прошлый год закончили в минусах, как показывает ВВП», – сказал эксперт.

По его словам, нынешний год не сулит Украине никаких позитивов.

«Чем может помочь Европа нам? Может прислать несколько солнечных электростанций, может прислать солнечные панели, чтобы строили эти электростанции, ветряки может прислать, но не больше. Перебрасывать нам энергию до поры до времени можно, но это, что называется, для поддержания штанов, не больше. Не для развития экономики, не для восстановления экономики. А мы находимся на грани того, что показательные удары по ДнепроГЭС и разрушения Трипольской ТЭЦ могут стать системными явлениями, которые в результате могут оставить Украину в целом без электроэнергии», – заявил Бондаренко.