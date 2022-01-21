Украине больше не дают в долг. Экономисты пророчат дефолт

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Новости Украины

Украина за последние годы набрала столько кредитов под большой процент, что распугала инвесторов и вплотную приблизилась к финансовому краху.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина привлекала внешние коммерческие заимствования в последние годы по ставкам в два-три раза выше, чем Россия. На этой же неделе доходность по короткосрочным бумагам подскочила на 26 процентов, речь идёт о евробондах, так же подскочила прибыльность долгосрочных бумаг», – отметил экономист.

«Риск дефолта невероятно высок, стоимость страховки от дефолта для Украины выросла в разы и обогнала турецкие свопы. Всё это означает, что деньги в кредит на коммерческих условиях Украине никто давать не собирается в принципе», – сказал Саливон.