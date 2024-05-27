«Украине больше ничего не дадут – наши стратегические партнеры выработались» – полковник СБУ

Западные партнеры Украины уже истощили запасы вооружения и техники, которые они могли передать ей. Теперь вся новая техника будет идти на вооружение их собственных армий, а Украина получит в лучшем случае старье 50-60 годов.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши стратегические партнеры, они говорят, что полностью выработались. Ну, Олаф Шольц, федеральный канцлер, заявил ведь: «Мы выработались, у нас ничего больше нет». Ну нет ничего больше. А тут, ведь, информация, одна из составляющих войны: «Путин после того, как победит Украину, пойдет на вас». И Олаф Шольц отдаст все свое вооружение? Да в жизни он не отдаст! У него всего 600 ракет Taurus, из них 300 – готовые, а 300 при такой войне – это один удар и все, а потом как он воевать будет? Поэтому, естественно, ничего он больше не отдаст. То, что они отдают свои танки Leopard A1, ну это еще 50-60 годов, а А7, А8 они не отдают. Нет, сейчас каждая страна начнет вооружаться, вооружаться и вооружаться», – заявил Стариков.