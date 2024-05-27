«Украине больше ничего не дадут – наши стратегические партнеры выработались» – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
27.05.2024 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 744
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Западные партнеры Украины уже истощили запасы вооружения и техники, которые они могли передать ей. Теперь вся новая техника будет идти на вооружение их собственных армий, а Украина получит в лучшем случае старье 50-60 годов.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные партнеры Украины уже истощили запасы вооружения и техники, которые они могли передать ей....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Наши стратегические партнеры, они говорят, что полностью выработались. Ну, Олаф Шольц, федеральный канцлер, заявил ведь: «Мы выработались, у нас ничего больше нет». Ну нет ничего больше. А тут, ведь, информация, одна из составляющих войны: «Путин после того, как победит Украину, пойдет на вас».

И Олаф Шольц отдаст все свое вооружение? Да в жизни он не отдаст! У него всего 600 ракет Taurus, из них 300 – готовые, а 300 при такой войне – это один удар и все, а потом как он воевать будет? Поэтому, естественно, ничего он больше не отдаст. То, что они отдают свои танки Leopard A1, ну это еще 50-60 годов, а А7, А8 они не отдают. Нет, сейчас каждая страна начнет вооружаться, вооружаться и вооружаться», – заявил Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть