«Украине будет только хуже»: Эксперт не понимает, что затевает Зеленский на Донбассе

12.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Новая война на Донбассе существенно ухудшит позиции Украины и обернется подписанием очередных соглашений на еще более невыгодных условиях. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бортника, если в результате украинская власть не станет изменять общество и его отношение к Донбассу, то такая война приведет лишь к очередным жертвам и бессмысленным потерям.

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«Все же понимают, большинство сторон понимает, что новая война – это ухудшение переговорных позиций Украины. «Минск-1» был хуже тех условий, о которых договаривались, не называя их «Минском», о которых договаривались весной и летом 2014-го года. «Минск-2» стал еще хуже, по сравнению с «Минском-1», потому что детализировал это поражение. «Минск-3» же может быть еще хуже для переговорных позиций Украины.

Даже если не будет военного поражения в этом противостоянии, то само количество жертв ляжет тяжелым грузом на украинскую власть, разочарует украинское общество, повысит нестабильность.

«Правые» сразу скажут, что это власть виновата, что это генералы нас «сливают», превращают в пушечное мясо. Поэтому если это и есть такой целью, условно говоря, через войну выйти на новые переговоры, то, кроме этических аспектов, то есть, неприемлемости этой цены, необходимо понимать, что эта цена имеет политический смысл только в том случае, если хотят таким образом убедить украинское общество, если вопросы будут выноситься, например, на референдум и все остальное. Если такой цели нет – менять, моделировать украинское общество, то смысла это обострение не имеет», – заявил Бортник.