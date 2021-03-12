Подпишись на рассылку
12.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
Просмотров:

«Украине будет только хуже»: Эксперт не понимает, что затевает Зеленский на Донбассе

Новости Украины

Новая война на Донбассе существенно ухудшит позиции Украины и обернется подписанием очередных соглашений на еще более невыгодных условиях. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бортника, если в результате украинская власть не станет изменять общество и его отношение к Донбассу, то такая война приведет лишь к очередным жертвам и бессмысленным потерям.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Все же понимают, большинство сторон понимает, что новая война – это ухудшение переговорных позиций Украины. «Минск-1» был хуже тех условий, о которых договаривались, не называя их «Минском», о которых договаривались весной и летом 2014-го года. «Минск-2» стал еще хуже, по сравнению с «Минском-1», потому что детализировал это поражение. «Минск-3» же может быть еще хуже для переговорных позиций Украины.

Даже если не будет военного поражения в этом противостоянии, то само количество жертв ляжет тяжелым грузом на украинскую власть, разочарует украинское общество, повысит нестабильность.

«Правые» сразу скажут, что это власть виновата, что это генералы нас «сливают», превращают в пушечное мясо. Поэтому если это и есть такой целью, условно говоря, через войну выйти на новые переговоры, то, кроме этических аспектов, то есть, неприемлемости этой цены, необходимо понимать, что эта цена имеет политический смысл только в том случае, если хотят таким образом убедить украинское общество, если вопросы будут выноситься, например, на референдум и все остальное. Если такой цели нет – менять, моделировать украинское общество, то смысла это обострение не имеет», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть