Украине бы удержать фронт, речи о контрнаступлении не идет – полковник Стариков

Украинская армия в обозримой перспективе неспособна провести очередное контрнаступление – ей сейчас даже не удается остановить продвижение российских войск по всем направлениям.

Об этом в эфире 24 канала заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы войска пошли в контрнаступление, они должны быть подготовлены, спланированы и иметь соответствующие резервы, силы и средства. Есть ли сейчас у нас силы и средства? Я к этому отношусь критически, потому что, опять же, если брать ситуацию на восточном фронте, где и развивается тактический кризис на южном фланге Купянского направления, оперативно-тактический кризис на Покровском направлении, Невельский выступ тоже кризис оперативный, Угледарское направление, слава богу, тактический кризис не перерос в оперативно-тактический, Запорожье – начал там разведку боем противник проводить», – сказал полковник.

По его словам, наиболее актуальная для ВСУ на сегодня задача – оборона Покровска (Красноармейска), Селидово и Курахово.

«Сейчас тактический кризис в районе Курахово, которое могут взять в окружение. Поэтому я в настоящее время так далеко не заглядывал. Если бы я был на уровне того, кто планирует ведение боевых действий, я бы, прежде всего, локализовал и стабилизировал обстановку на восточном фронте. Про юг я сейчас не говорю. Итоги российско-украинской войны будут решаться на восточном фронте. Южный фронт – там пробить оборону, которая выстроена, линию Суровикина – это серьезные фортификационные сооружения, которые пробить мы не смогли, только дойти до первого эшелона. А первый эшелон – там три линии, а есть еще второй эшелон, межэшелонное пространство, минные поля. Поэтому на южном фланге тем вооружением, что у нас есть, та боевая техника и отсутствие воздушного прикрытия наступающих войск не дает мне основания говорить, что мы будем там иметь успех», – заявил Стариков.