Украине дадут, что останется после Израиля – эксперты об американской помощи

Украину не оставят совсем без помощи Запада, но ее размер будет существенно урезан для поддержки Израиля.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил депутат Госдумы Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут, конечно, никакой конкуренции нет. Понятно, что Украина – это всего лишь маленький факторик в политической игре Соединённых Штатов. То есть, если взять колоду карт, то Украина – это шестёрка или семёрка, а Израиль – это всё-таки карта значимая. Конечно, не туз и не король, но может – дама или валет. И это очень важный фактор для давления на Ближний Восток, для давления на страны, располагающие крупнейшими запасами углеводородов. И не будем забывать, что Восточное средиземноморье – это такой серьёзный узел, где появилась и наша цивилизация, в том числе. И там переплетены интересы всех мировых игроков, начиная от старых, типа Англии и Франции, и заканчивая Россией или Китаем. Поэтому, конечно, Израиль для Америки крайне важен, и более важен, чем Украина», – подчеркнул он.

В тоже время, по оценке парламентария, полностью отказываться от помощи Украине США не будут, они просто найдут тех, на кого ее переложить.

«Конечно, они Украину не бросят. Вот не надо думать, что сейчас появилась эта проблема, и вот всё, про Украину забыли – нет, конечно. Заставят они европейских партнёров раскошелиться и найти какие-то новые запасы. Но этот конфликт говорит о том, что, конечно, для Америки все эти страны являются разменным материалом, не более того. Это совершенно очевидно», – считает Новичков.

Доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий напомнил, что украинский президент моментально сориентировался в ситуации – деньги-то могут уйти.

«Это на самом деле – непростой вопрос. Уточню, там Зеленский очень красиво попытался пристроиться к этой ситуации, быстро поняв, что называется, переключают денежный поток. Напомню, несколько ранее там уже был, я бы сказал, сигнал, который связан был с Конгрессом, который не утвердил бюджет для финансирования кредитования Украины. И мотивировали это, напомню, коррупционными схемами, как будто коррупции больше нигде нет. Но с другой стороны, определили также и срок – за 45 дней Украина должна продемонстрировать, чиновники должны продемонстрировать, что они не воруют. Как и там, в некоторых местах, написали, это всё равно, что птицам запретить летать. То есть, как это без коррупции? Когда на этом все они там существуют. Ну, посмотрим, видимо будут продолжать воровать, может быть, не так заметно. Но сам факт, этот звоночек, что даётся им время, чтобы они немножко цивильнее себя вели, он очевиден. А после этого, надо полагать – всё равно примут бюджет, но примут уже с коррекцией того, что придётся тратиться и на Израиль. И, опять же, в принципе соотношение определено, что Израиль важнее для США, чем Украина», – указал ученый.

Помимо того, что Украине придется этой помощью делиться, так еще и не в равных пропорциях, поскольку на всех у США средств не хватит.

«Дело не только в том, что уличили в коррупции Украину – её всё время уличают. Но и в том, что не складывается бюджет. Там дефицит бюджета, не хватает достаточно серьёзных сумм. Они с точки зрения Украины вроде незначительны, а для США всё-таки имеют место. Поэтому США не просто так насчёт коррупции заговорили, у них траты не сходятся с бюджетом. И надо там проводить это все через Конгресс, это сложные процедуры. Но, так или иначе, они их проведут. Однако в любом случае будет урезанный бюджет, и это может быть фатальным. Ну совсем, конечно, не будет такого, что не дадут ничего, но так или иначе достаточно сложно для них будет. А для нас это выгодно, без сомнения», – заключил Ставицкий.