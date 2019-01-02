Украине дали деньги, которые нельзя украсть

02.01.2019, Киев, Игорь Петров

Никакого экономического смысла в набирании новых кредитов МВФ нет, это лишь символизирует поддержку Украины международными структурами.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти деньги нельзя даже украсть – они просто лежат в НБУ, их единственное предназначение – вернуть их МВФ с процентами. То есть у нас 18 а уже и 20 млрд резерва, и чтобы отдать 3 млрд в следующем году мы подписываем очень тяжелые условия с МВФ чтобы они нам дали те же 3 млрд. В таком кредите нет никакого экономического смысла. Это такой «политический» кредит: «вот, нас и дальше поддерживают». Я уверен, что МВФ больше заинтересован в кредитовании Украины, чем Украины – в том чтобы взять эти 3 млрд долл», – сказал он.