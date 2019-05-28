Украине до уровня Польши 50 лет в обратном направлении

28.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Чтобы догнать Польшу, Украине нужно 50 лет двигаться в обратном направлении и начинать необходимо с установления мира с Донбассом.

Об этом во время заседания Верховной рады заявил экс-кандидат в президенты Украины Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно отчёту Всемирного банка, чтобы догнать текущее состояние дел в Польше, Украине нужно 50 лет, но мы двигаемся не в ту сторону. Каждый день становится всё хуже и хуже. Что нужно делать? Сегодня эту инициативу должен перехватить новоизбранный президент, на которого у нас у всех очень большие надежды.

Первое – это мир, остановить войну, остановить сначала транспортную, энергетическую, экономическую и гуманитарную блокаду Донбасса. Блокада Донбасса была введена указом президента Порошенко, который представлял банду, которая грабила людей и наживалась на войне, потому технически блокада может быть снята указом президента Зеленского, и он должен это сделать, если он хочет мира», – заявил Вилкул.