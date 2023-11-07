Украине еще нужно заслужить мирное соглашение – Арестович

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Россия находится в более выгодных позициях, чем Украина, поэтому Москва не пойдет на мирные соглашения.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия сейчас не пойдет на мирное соглашение, потому что она в более выгодной позиции находится. И если вдруг речь пойдет о мирном соглашении, Запад захочет его устроить, то его еще заслужить придется, это мирное соглашение. Только прошу правильно понять – в том смысле, что мы находимся в тотальной зависимости от Запада, а Западу оно может понадобиться не потому, что они – подлецы и негодяи, а по его геополитическим соображениям – Китай, все дела. Поэтому, увы и ах», – сказал экс-советник.

«Благодаря политике, которую мы проводим (и внешней, и внутренней) проблематизирован даже вопрос о НАТО. Речь уже ведется только о гарантиях безопасности, уже даже НАТО под большим вопросом, хотя год назад оно еще не было под вопросом. Поэтому все гораздо-гораздо сложнее, чем нам кажется», – заявил Арестович.