Украине есть чем ударить по Москве – Живов

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Применение западных ракет для ударов по территории России уже происходит, и вопрос в том, признаем мы это и ответим. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог и военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как человек, воочию наблюдающий прилеты этих ракет и попытки пролёта в сторону конвенционной территории России, могу вам сказать, что они и так пытаются осуществлять эти удары. Об этом, в общем, тоже наши руководители сказали. Что касается ракет, то Storm Shadow/SCALP-EG, различные модификации HIMARS, дальнобойная ракета Taurus, которая спокойно может долететь до Москвы. Плюс сами они при помощи западных технологий запилили ракету «Нептун-2». Это очень серьёзная и опасная ракета, аналог нашего Искандера, и её тоже надо брать в расчёт, поскольку начинка в ней западная. И это некое промежуточное решение, которое Запад уже практически реализовал: собирать под видом украинских ракет свое оружие, чтобы наносить удары по территории России», – сказал эксперт.

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По его словам, под крыльями F-16 может размещаться целый ряд ракет дальностью до 350-400 км, что создает опасность для Крыма и Севастополя.

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«В том числе – ракета AIR M-140, позволяющие наносить удары по нашей авиации, не входя в зону поражений наших собственных ракет. По крайней мере, старые модификации РЛС работают на дистанцию 100-120 км. А у них дистанция 140 км. Соответственно, в случае попыток противника применять свои авиационные десантные средства по Крыму, это будет серьёзной угрозой», – подчеркнул Живов.

Он добавил, что на вооружении ВСУ находится планирующая бомба AASM-250 Hammer – аналог российских ФАБов. Удар по жилому дому в Белгороде, когда сложился подъезд, с высокой вероятностью был нанесён именно этой авиационной бомбой.