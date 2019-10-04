Украине фактически впарили «Приднестровье» – Путин уже откупорил шампанское

04.10.2019, Киев, Игорь Петров

Заставив Украину принять Донбасс на условиях Минских договоренностей, Россия создает в ней еще одно «Приднестровье», которое фактически будет российским регионом.

Об этом в эфире телеканала «ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ» заявил журналист и украинский неонацист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Молдовы тоже была эта проблема в далеком 1991 году. Тогда образовалось непризнанное Приднестровье.

Через 15 лет, в 2006 году сделали референдум и спросили у приднестровцев, с кем бы они хотели. 98% выступают за объединение с Россией.

Если вы через 10 лет сделаете референдум с теми пушилинами-захарченками и ихними выполдками, я думаю, у вас будет схожая цифра.

Формально Приднестровье – молдавское, по факту – это Россия. Нам суют то же самое. С желанием интегрироваться в Россию, с желанием говорить на языке оккупанта, с полной игнорацией украинского, украинства, украинского языка.

Все то, что сейчас происходит на полях вот этой формулы Штайнмайера приводит меня к одной простой мысли – Путин откупоривает шампанское. Он аплодирует.

Потому что благодаря всей этой истории, которую сейчас замутил зеленый наполеончик, он вывел Россию из под удара.

Россия входит в историю лишь как миротворец, которая тоже за мир.

Россия сейчас быстренько выведет все свои армии и мы окажемся в ситуации, когда туда заедет миссия ОБСЕ и не увидит там ни одного российского танка. И они скажут на весь мир, что это – их междусобойчик, а не война с Россией», – страдает Дроздов.