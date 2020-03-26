Украине горько аукнулась декоммунизация санэпидемслужбы

26.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Люди, своими руками похоронившие санитарно-эпидемиологическую службу Украины, сейчас рассказывают, как правильно бороться с коронавирусной эпидемией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил глава Национальной медицинской палаты Украины, клинический иммунолог Сергей Кравченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Виктор Ляшко (главный государственный санитарный врач Украины – ред.) с госпожой Супрун обещали, что построят эффективную систему западного образца по принципу CDC – Control Disease Center, то есть, который есть в США и европейских странах.

Как мы видим, эта система оказалась неготовой к противостоянию распространению коронавирусной инфекции, так как в действительности экономически развитые государства иллюминировали, искоренили большую часть инфекций и переориентировали свою санитарно-эпидемиологическую службу, то есть составляющую инфекционную максимально урезали, и переориентировали её на контроль распространения других неинфекционных заболеваний.

Результат мы сейчас видим: в США объявлено чрезвычайное положение, несмотря на то, что у них есть и CDC – центр контроля заболеваний, у них есть центр контроля и инфекционных заболеваний, и мало того – у них есть Национальный институт инфекционных болезней, у которого бюджет составляет два миллиарда долларов в год. Европейская система, европейский центр контроля заболеваний точно так же оказался неготовым», – рассказал эксперт.

«Исключением в Европе стала Польша – наш сосед. Несмотря на то, что они являются членами ЕС, так как Польша – бывший член Варшавского договора, они в своей структуре сохранили санитарно-эпидемиологическую службу советского образца. Мало того, эта санитарно-эпидемиологическая служба Евросоюзом дважды признавалась лучшей в Европе.

Идентичная система санэпидемслужбы действовала на территории Украины имени Гармашевского. Вот, руками Виктора Ляшка, руками госпожи Супрун, которая разогнала до невиданных высот на территории Украины эпидемию кори, была уничтожена санитарно-эпидемиологическая служба. Эти два героя теперь нам рассказывают, как бороться с коронавирусной инфекцией, как противостоять заболеванию COVID-19. По-моему, это уже верх цинизма», – добавил Кравченко.