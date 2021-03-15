Подпишись на рассылку
15.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, ЕС, Политика, США, Украина, Энергетика
Просмотров:

Украине грозит огромный имиджевый удар со стороны ЕС

Новости Украины

Обострение на Донбассе и переброска тяжелой военной техники к границам с республиками и Крымом происходят потому, что украинская власть стремится получить доверие на Западе перед новой американской администрацией.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам эксперта, возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе в связи с этим не будет – речь идет лишь о «бряцании оружием».

«Я абсолютно исключаю масштабное наступление. Абсолютно исключаю. Если это произойдет, можете тогда сказать, что я вообще ничего не понимаю в политике. Я считаю, что то, что происходит, эти демонстративные перемещения тяжелой техники, эта жесткая риторика, эти законы о коллабрантах и так далее – это все имеет несколько целей.

Важная цель – во-первых, это то, что Украина с нынешним руководством, которое не имеет истории прозападной, антироссийской, постоянно под подозрением у наших опекунов – и Госдепа и Брюсселя. [Главу офиса президента] Ермака вообще считают агентом ФСБ, просто в Штатах, например, мне рассказывают, как они между собой говорят, что с ним все ясно, что он – агент Путина. Значит, надо постоянно доказывать, что они святее папы римского.

Поэтому вся эта кампания, которая идет, в том числе эти законы про коллаборантов, про концентрационные лагеря и так далее, про Крымскую платформу – это все делается для того, чтобы утвердить себя в качестве надежного партнера Запада против России.

Это один фактор. Второй заключается в том, что надо что-то сделать, чтобы не построен был [«Северный поток-2»]. Это огромный удар будет для Украины, если удастся все-таки достроить «Северный поток-2». Не только экономический, а имиджевый и прочее – будет показано впервые, что в важном вопросе, стратегическом, Европа оказывается на своей стороне, а не на стороне Украины», – заявил Погребинский.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть