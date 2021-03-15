Украине грозит огромный имиджевый удар со стороны ЕС

15.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Обострение на Донбассе и переброска тяжелой военной техники к границам с республиками и Крымом происходят потому, что украинская власть стремится получить доверие на Западе перед новой американской администрацией.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе в связи с этим не будет – речь идет лишь о «бряцании оружием».

«Я абсолютно исключаю масштабное наступление. Абсолютно исключаю. Если это произойдет, можете тогда сказать, что я вообще ничего не понимаю в политике. Я считаю, что то, что происходит, эти демонстративные перемещения тяжелой техники, эта жесткая риторика, эти законы о коллабрантах и так далее – это все имеет несколько целей.

Важная цель – во-первых, это то, что Украина с нынешним руководством, которое не имеет истории прозападной, антироссийской, постоянно под подозрением у наших опекунов – и Госдепа и Брюсселя. [Главу офиса президента] Ермака вообще считают агентом ФСБ, просто в Штатах, например, мне рассказывают, как они между собой говорят, что с ним все ясно, что он – агент Путина. Значит, надо постоянно доказывать, что они святее папы римского.

Поэтому вся эта кампания, которая идет, в том числе эти законы про коллаборантов, про концентрационные лагеря и так далее, про Крымскую платформу – это все делается для того, чтобы утвердить себя в качестве надежного партнера Запада против России.

Это один фактор. Второй заключается в том, что надо что-то сделать, чтобы не построен был [«Северный поток-2»]. Это огромный удар будет для Украины, если удастся все-таки достроить «Северный поток-2». Не только экономический, а имиджевый и прочее – будет показано впервые, что в важном вопросе, стратегическом, Европа оказывается на своей стороне, а не на стороне Украины», – заявил Погребинский.