Украине грозит потеря Харькова

Атаки российских коллаборантов при поддержке ВСУ на российское приграничье вынуждают Россию усилиться и создать, как сказал президент Владимир Путин, «санитарную зону».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Путина разыгрался аппетит. Он, конечно, глубоко пожилой человек, но у него разыгрался аппетит. Он вчера не мог съесть двухмиллионный Харьков, но так как там остался миллион, а то и меньше… а самое главное после атаки такой, а атаки повторяются повторно и повторно именно по Харькову. То есть он явно начал разбивать Харьков. Разрушая Харьков, он сгоняет население», – сказал бизнесмен.

«А наши спецслужбы порют чушь и сидят в «Тик-Токах», сидят в телевизоре и рассказывают, как они убивают русских на их территории. Классный подвиг.

Для того, чтобы сформировать армию, призвать еще, объявить мобилизацию: «Отечество в опасности, Белгород захватили власовцы, нам надо создавать армию и пойти, чтобы была безопасность, расширить зону безопасности. Зачем нам за 40 километров от границы двухмиллионный город Харьков на украинской территории? Пусть будет на нашей территории. Сформируем в будущем Харьковскую народную республику», – заявил Балашов.