Украине грозит потеря одного из двух стратегических узлов – Бутусов

Анатолий Лапин.  
04.09.2024 14:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) – это ключевые узлы для обеспечение украинской обороны, потеря которых будет иметь стратегическое значение.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) – это ключевые узлы для обеспечение украинской обороны, потеря...

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«Есть у нас два ключевых узла, которые имеют стратегическое значение для контроля Донбасса, которые позволяют нам оперативно маневрировать силами, держать удобные коммуникации и, в принципе, иметь преимущество над врагом. Это Славянско-Краматорский и Покровско-Мирноградский узлы.

То есть это один из двух стратегических узлов, благодаря которым мы стратегически можем контролировать Донбасс и эффективно защищать центральные регионы Украины от продолжения российского вторжения. Далее за Покровском очень близко уже Днепропетровская область, потому переоценить значение Покровска и Мирнограда практически невозможно – это ключевой узел», – заявил Бутусов.

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