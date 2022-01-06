Украине грозит превращение в коридор для нелегальной миграции в ЕС

06.01.2022  15:41 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, ЕС, миграция, Политика, Украина
Новости Украины

Ключевая угроза для упрощенного режима пересечения границы ЕС и Украины заключается в том, что Украина может стать местом легализации части незаконно проникающих в ЕС мигрантов.

Об этом в беседе на канале «Первый независимый» заявил руководитель киевского центра «Третий сектор» политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ключевая угроза для упрощенного режима пересечения границы ЕС и Украины заключается в том, что...

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«У нас часто спекулировали на этом – если то и это не сделаем, могут лишить безвиза. Нет, как раз ключевая угроза – что Украина может превратиться коридор для нелегальной миграции и стать местом легализации части нелегальных мигрантов. Поэтому тут есть вопросы и к нашей погранслужбе, и к нашей миграционной службе», – сказал эксперт.

«Ни для кого не секрет, что учеба в украинских вузах является каналом для нелегальной миграции – оформляют, подписывают контракт и дальше в Европу. Это вопрос к СБУ, к миграционной службе. Ни для кого не секрет, что Украина рассматривается как канал, через который в Закарпатье и на Волыни переходят границу минуя пункты пропуска. Да, такие факты есть. Поэтому надо думать о том, чтобы обеспечить нормальный пропускной режим на границах со странами-членами ЕС», -сказал Золотарев.

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