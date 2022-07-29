Украине грозит технологическая катастрофа после отключения от Запорожской АЭС

29.07.2022  11:22 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
Новости Украины

Украина столкнется с серьезными экономическими последствиями в случае отключения от ее энергосистемы Запорожской АЭС, которая контролируется ВС РФ и периодически обстреливается сейчас ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог и экономист Александр Дудчак, отвечая на соответствующий вопрос.

Украина столкнется с серьезными экономическими последствиями в случае отключения от ее энергосистемы Запорожской АЭС,...

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«Вывод станции с баланса Украины — не просто потеря каких-то гигаватт, это нарушение единой системы энергоснабжения. Украине уже предлагали покупать электроэнергию с ЗАЭС, и это было справедливо. В целом для Украины это будет очень большая проблема. Она будет носить технический, технологический, а быть может, и техногенный характер», – сказал Дудчак «Московскому комсомольцу».

Он скептически оценивать шансы Украины вернуть контроль за АЭС силой.

«Как бы у них штаны не порвались — садиться в такой шпагат от Херсона до Запорожья. В любом случае их концентрация войск контролируется и особых сюрпризов для российской армии не будет. Они только могут угрожать. Время поджимает, а денег нет. Их им больше никто не дает, как они ни пытаются изобразить новое наступление», – считает эксперт.

Впрочем, доцент ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что отключение от Запорожской АЭС прямо сейчас не станет для Украины катастрофой.

«У них пока переизбыток электроэнергии, потому что экономика остановилась. Потребность в электричестве у них сейчас небольшая. Они даже предлагают Европе у них покупать электроэнергию. К зиме потребность вырастет, тогда у них будут проблемы из-за отсутствия газа, которым в Киеве никто не занимается», – прогнозирует Суздальцев.

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