Украине и Белоруссии грозит отток населения в Польшу целыми семьями

29.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вне зависимости от результатов второго тура президентских выборов в Польше, Украина и Белоруссия столкнётся со схожими проблемами, которые обернутся для этих стран миграционным вызовом.

Об этом в своём видеоблоге рассказал проживающий в Киеве белорусский политолог Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, во втором туре шансы есть у каждого из кандидатов.

«Если говорить о внешней политике на восточном направлении, Беларусь-Украина, в программе Дуды нет ни слова ни про Украину, ни про Беларусь. С другой стороны, так как это представитель «Право и солидарность», то стоит обратиться к предвыборной программе «ПиС», где с одной стороны декларируется поддержка Украины, но с другой, если посмотреть саму программу, то слово Россия встречается намного чаще.

При этом есть отдельный раздел, который называется «Перезагрузка отношений с РФ», где говорится, что между странами были разные исторические периоды, но по состоянию на сегодня Польша должна выработать свою собственную более рациональную политику в отношении РФ. Как для Беларуси, так и для Украины, с одной стороны, это шанс стать посредниками, с другой стороны, это достаточно серьёзная опасность», – отмечает Тышкевич.

«Тшасковский опубликовал свою программу, в ней как минимум есть упоминание в том числе о сотрудничестве с Украиной и Белоруссией, где говорится о том, что Украина для Польши как развитое государство весьма и весьма важна, и с другой стороны параллельно с этим на втором месте стоит вопрос сотрудничества с Беларусью, Тшасковский считает, что Польша должна оказывать Беларуси поддержку в проведении экономических и политических реформ: «Всегда будем поддерживать наших белорусских соседей в постройке сильного хозяйства и демократического государства» – на первом месте экономика, на втором политика. То есть, тоже такое себе проявление реал политик.

Если же говорить об отношении с Россией, то в самой программе указывается о том, что Россия является с одной стороны угрозой, из-за своей агрессивной политики, то есть, вспоминается и война в Грузии, и в Украине. Но с другой стороны говорится о глубоком кризисе хозяйства в самой РФ и что поляки и русские якобы близки друг другу, и таким образом президент так же ожидает перезагрузки отношений с РФ», – добавил политолог.

«Каков может быть вывод для белорусских и для украинских элит: с одной стороны, и тот, и другой кандидат декларируют, в принципе, сохранения политики добрососедства и даже её усиления, один больше в сторону Украины, другой в сторону Беларуси, но это уже дело их программ, и то, и другое государство остаётся достаточно важным для Польши. При этом и для Белоруссии, и для Украины это миграционные вызовы, при чём не с точки зрения оттока рабочих кадров, а с точки зрения оттоков целых семей, то есть, это означает и рабочие кадры, и их дети, и отсутствие переводов в будущем», – заключил Тышкевич.