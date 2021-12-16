Украине катастрофически не хватает ни угля, ни газа

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Новости Украины

Украина вошла в отопительный сезон с рекордно низкими запасами угля для электростанций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

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«Дефицит одного энергоресурса приводит к перерасходу другого. Например, низкий запас угля, который наблюдается сейчас, приводит к перерасходу природного газа. Если его мало — приходится увеличивать выработку гидро- и атомной электроэнергии. С точки зрения общих показателей Украина вошла в зиму с запасами угля в 4–5 раз ниже, чем по плану. Но если были бы высокие запасы природного газа, диспозиция не оказалась бы столь критической», – сказал Кущ «Известиям».

По его словам , этот отопительный сезон уникален тем, что Украина, вошла в него с минимальными запасами газа.

«В подземных хранилищах на начало осенне-зимнего периода запасы составляли примерно 17–18 млрд кубометров. Но около 5 млрд кубометров были техническими, которые нельзя выкачивать. И еще около 4 млрд кубометров принадлежали компаниям, которые хранили этот газ с целью перепродажи. То есть выходит менее 10 млрд кубометров, который можно реально использовать. Это очень низкий показатель, который рассчитан на теплую зиму и на то, что газ не придется дополнительно сжигать из-за дефицита угля», – добавил эксперт.

Он также уточнил, что фиксируется очень низкий объем транзита российского газа.

«Он упал до 40 млрд кубов — скорее всего, такой показатель будет зафиксирован по итогам 2021 года. Раньше были годы, когда запасы в ПХГ были ниже, но транзит был порядка 82 млрд кубометров. Почему важен этот показатель: на востоке, частично на юге и в центре можно было отбирать газ из украинской ГТС, а объемы пополнить с помощью так называемого виртуального реверса на западных границах. Если транзитного газа мало, то давление падает, и такие действия выполнять уже нельзя», – подчеркнул Кущ.