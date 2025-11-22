Украине хватит денег воевать ещё два года – Царёв

Максим Столяров.  
22.11.2025 13:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 463
 
Война, Дзен, Политика, Украина


Как бы ни прибеднялась Украина, ей хватит денег ещё как минимум на два года войны.

Об этом эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Было подписано, проголосовано, и даже Венгрия поддержала выделение денег в прошлом году в районе 50 миллиардов евро. Это программа Евросоюза по Украине.

Также была программа в размере 50 миллиардов долларов стран G7 под будущие проценты, начисленные на арестованные золотовалютные резервы Российской Федерации.

Эти две суммы уже проголосованы, деньги под них есть, не надо никаких решений, они просто идут по графику.

25 миллиардов долларов по одной сумме, и 15 миллиардов по другой, то есть всего 40 миллиардов.

Дефицит украинского бюджета в год – это 40 миллиардов долларов. И 53 миллиарда долларов – это золотовалютные резервы Украины», – сказал Царёв.

«То есть мы видим, что денег для украинского бюджета хватает на два года войны. А если не будет поступлений оружия и придется оружие покупать за свои деньги, то хватит на год войны.

Вот эти крики и плач о том, что вот-вот не хватит денег, вызваны тем, что просто Украина очень хочет получить ещё больше денег. Поэтому проблема не в оружии, проблема не в деньгах у Украины, проблема в усталости населения и нежелании населения воевать», – подытожил он.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить