Украине хватит газа на зиму, но только на теплую

12.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Запасы газа в ПГХ Украины состоянием на сегодня недостаточны для прохождения холодной зимы, и Украина может не успеть накопить необходимые объемы газа.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас в хранилищах 16,4 млрд кубов. С одной стороны, это много. Когда мы входили в зиму 2016-2017 годов у нас была меньше 15 млрд. Нам повезло с зимой, она была очень тёплая и мы её прошли. Но представим себе на секундочку, что следующая зима будет такой же холодной как предыдущая. Кабмин обязал «Нефтегаз» накопить 17 млрд кубометров. Отбор 13 млрд практически невероятен – из такого объёма, во-первых, давление не позволит поднимать в нужных объемах. Может просто не хватить давления», – сказал Саливон.

«Если бы было 15-17 млрд в хранилищах на начало прошлой зимы, то в январские морозы просто бы не хватило давления чтобы его достать оттуда в нужных количествах и пришлось бы на ком-то экономить, отключить то ли промышленность, то ли население, то ли теплокоммунэнерго. То есть могла бы быть либо гуманитарная катастрофа, либо экономическая. Что будет в этом году зимой сказать сложно, может быть, нам опять повезёт. Но могут быть и другие варианты», – отметил эксперт.

«Но есть и другие нюансы. Дело в том, что из этих 16,4 млрд кубов далеко не всё принадлежит «Нефтегазу». Там около 5 млрд принадлежит всяким частникам. Причём около 4,5 млрд принадлежит нерезидентам. «Укртрансгазу» реально удалось сдать хранилища под хранения когда европейские хранилища были заполнены по самое не хочу из-за дешевизны газа.

Впервые западноукраинские ПГХ в серьёзных объемах были использованы для хранения газа. Сейчас там хранится где-то в 4,5 млрд кубометров. Это в любой момент собственники из Европы могут затребовать себе, особенно в связи с тем, что европейские хранилища заполнены слабенько. По прогнозу к отопительному сезону они будут заполнены всего лишь на 70%. Это ниже чем когда-либо.

Если вычесть нерезидентов то получается около 12 млрд кубов сейчас», – резюмировал Саливон.