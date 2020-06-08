08.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Кризис, Крым, Общество, Политика, Россия, СНГ, Украина
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Украине конец, если прямо сейчас не бросится в ноги России и странам СНГ – Червоненко


Будущее Украины только в совместном развитии промышленности с Россией и странами СНГ.

Запад рассматривает ее население лишь как папуасов, которых на галерах сдали в рабство.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта, бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы папуасы. А я вижу одно – Украину все равно нам придется поднимать в индустриализации, в новой. В мире началась четвертая волна технической революции – и экономической, интеллектуальной, и подняться нам можно будет только, извините, с Россией или странами СНГ, потому что Европа нас просто никак не рассматривает. Ни врагом, ничего.

Нас рассматривают какими-то не темнокожими даже неграми, а еще хуже, которых привезли на галерах и сдали в рабство», – заявил Червоненко.

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