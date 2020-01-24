Украине крупно повезло, что «Газпрому» понадобился транзит против американского СПГ – эксперт

24.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Если бы Украина не договорилась с «Газпромом» о транзите российского газа, Евросоюз ждал бы резкий скачок цен на голубое топливо, а Украину – серьезное ЧП на газотранспортной системе.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил эксперт рынка энергетики Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по словам Марцинкевича, на европейский рынок газа обязательно вторглись бы США с криками о том, что Россия – ненадежный партнер.

«Давайте прикинем, как бы выглядела ситуация для каждой из сторон в том случае, если бы украинский транзит российского газа действительно был бы прекращен с 1-го января. Европа – да, безусловно, к осенне-зимнему отопительному сезону на территории своих стран она была готова. Газа в подземные хранилища было вкачано около 96% от их объему.

Только газовый рынок при этом реагировал бы адекватно. Спотовые цены стартовали бы с утра пораньше 1-го января 2020-го года и долго бы еще не останавливались. Любой климатический сюрприз в виде даже краткосрочных серьезных морозов – и цена на газ поднималась бы такими скачками, что завсегдатаи Майдана бледнели бы от восхищения и зависти.

Следствие очевидное – рост стоимости всей выпускаемой товарной массы, подорожание всех видов услуг, беспрепятственное вторжение на рынок СПГ газа, произведенного в США, да еще и с криками: «А мы вам что говорили, «Газпром» – ненадежный партнер, а вы нам верить не хотели», – объясняет Марцинкевич.

Эксперт также подчеркнул, что прекращение транзита российского газа заставило бы Украину «развернуть» свою газотранспортную систему, к чему она не готова. Это привело бы к ряду ЧП на ГТС и, как следствие, – к массовому бегству населения Украины.

«Украина. Да, в ее подземные хранилища было собрано около 20-ти миллиардов кубометров газа. Пусть даже чужих собственников – законодательство этого государства предусматривает, что в случае режима ЧП «Нафтогаз» имеет право выкачивать из подземных хранилищ все, что там имеется.

Вот только режим ЧП наступил бы стремительно. Основная часть подземных хранилищ газа на территории этой страны сосредоточена в западном регионе. Для обеспечения потребителей в остальных городах и весях «Нафтогазу» и оператору ГТС Украины пришлось бы в режиме ошпаренной кошки заниматься коренной модернизацией компрессорных станций на западной границе.

Для того, чтобы пустить газ не с востока на запад, а в противоположную сторону, пришлось бы наваривать обвязки из труб – с рисками, в спешке что-то сделать не по регламенту. ГТС Украины в таком режиме работы с запада на восток никто никогда не испытывал. С учетом износа всей системы могли возникнуть самые неприятные сюрпризы.

Даже не касаясь того, что происходило бы на территории всей Украины, результат мог бы оказаться печальным для всех – потоки беженцев во все прилегающие страны были бы просто гарантированы в случае любой серьезной аварии».