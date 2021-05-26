Украине лучше не злить Лукашенко – Погребинский

26.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина «бежит впереди паровоза» со своими санкциями против Белоруссии, при этом ответ Минска Киеву может быть очень чувствительным.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло в небе над Белоруссией, вряд ли может понравится какую-нибудь вменяемому человеку. Но в общем, это проблемы самой Белоруссии, уж точно не Украины. Если кратко охарактеризовать то, что произошло… то, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Но Лукашенко, видимо, не очень верит в эту истину. Это позволяли себе американцы, позволяла себе даже Украина. Это можно простить «своим» ребятам, но не Лукашенко. Поэтому и вся эта истерика.

Но решения, которые принимает Украина, должны быть продиктованы украинскими национальными интересами. Чем это может закончиться для Украины? Я уже не говорю о том, что тысячи украинских граждан летели транзитом через Беларусь в Москву и вообще в Россию, для того чтобы там работать, к своим родственникам и так далее. Теперь такой возможности нет, они будут летать через Стамбул. Тысячи людей пострадают.

Что касается украинского хозяйства, я боюсь, что Лукашенко и дальше будет действовать так, как он действовал в ответ на оскорбление белорусского флага – выслал полностью всё латвийское дипломатическое ведомство, если он посчитает что Украина ведет себя так же. Если Лукашенко обозлиться всерьёз и скажет «Всё, ни грамма горючки в Украину не поставляем», я посмотрю что будет делать украинское сельское хозяйство. Конечно, Украина бежит впереди паровоза даже американцы ещё не приняли такого решения, Украина уже приняла», – сказал Погребинский.