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26.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина, Экономика, Энергетика
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Украине лучше не злить Лукашенко – Погребинский

Новости УкраиныУкраина «бежит впереди паровоза» со своими санкциями против Белоруссии, при этом ответ Минска Киеву...

Украина «бежит впереди паровоза» со своими санкциями против Белоруссии, при этом ответ Минска Киеву может быть очень чувствительным.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло в небе над Белоруссией, вряд ли может понравится какую-нибудь вменяемому человеку. Но в общем, это проблемы самой Белоруссии, уж точно не Украины. Если кратко охарактеризовать то, что произошло… то, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Но Лукашенко, видимо, не очень верит в эту истину. Это позволяли себе американцы, позволяла себе даже Украина. Это можно простить «своим» ребятам, но не Лукашенко. Поэтому и вся эта истерика.

Но решения, которые принимает Украина, должны быть продиктованы украинскими национальными интересами. Чем это может закончиться для Украины? Я уже не говорю о том, что тысячи украинских граждан летели транзитом через Беларусь в Москву и вообще в Россию, для того чтобы там работать, к своим родственникам и так далее. Теперь такой возможности нет, они будут летать через Стамбул. Тысячи людей пострадают.

Что касается украинского хозяйства, я боюсь, что Лукашенко и дальше будет действовать так, как он действовал в ответ на оскорбление белорусского флага – выслал полностью всё латвийское дипломатическое ведомство, если он посчитает что Украина ведет себя так же. Если Лукашенко обозлиться всерьёз и скажет «Всё, ни грамма горючки в Украину не поставляем», я посмотрю что будет делать украинское сельское хозяйство. Конечно, Украина бежит впереди паровоза даже американцы ещё не приняли такого решения, Украина уже приняла», – сказал Погребинский.

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