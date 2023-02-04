Украине лучше сдать территории, чем бездарно терять людей – Чаплыга

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Украинские мужчины, которых подобно скоту отлавливают на улицах, загоняют в военкоматы и сразу бросают в бой, ничего навоевать не смогут.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда ты выходишь на улицу и начинаешь загонять мужиков, как скот, я не думаю, что такие мужики, через пару дней отправленные на фронт, будут мотивированной силой. Какие страхи одолевают человека, которого насильно мобилизуют? Что его необученным бросят на фронт, просто как мясо. Что ему выставят счёт что нужно купить, а у него этого нет, и денег тоже нет. Что он погибнет, и не выплатят ничего и никому. У него вообще нет мотивации, он не готов», – сказал Чаплыга.

По его мнению, Украине необходимо полностью менять подход и начинать строить полноценную армию, даже если это потребует времени и значительных территориальных потерь.

«Тебе гарантируют два месяца профессионального обучения, и ещё месяц или полмесяца боевого слаживания. Тобой не будут играть как мясом, потому что вложат столько, что потерять тебя дороже. Это лучше, чем насильственная мобилизация. Время есть всегда. Даже если мы сожмёмся ещё чуть-чуть и потеряем какие-то квадратные километры, но сохраним и подготовим людей, то вернём утраченное и в этот период, и ранее», – резюмировал политолог.