04.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Украине мало 35 млрд долларов убытков от разрыва связей с Россией

Выход Украины из СНГ будет означать для бывшей советской республики новые экономические потери из-за прекращение действия договоров, необходимых для торговли со многими странами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за разрыва торгово-экономических связей с Россией за 2014-2017 годы мы потеряли 35 миллиардов долларов…

Есть проблема, которая сейчас будет только возрастать. Украина не была полноценным членом СНГ, но она подписала довольно много договоров, порядка 2 тысяч. Есть масса договоров, которые регламентируют такие вещи, как работу пропускных пунктов на таможне, работу энергосистемы, аварийных, спасательных служб и прочее.

Сейчас могут возникнуть проблемы даже в торговле с Беларусью. Беларусь скажет – «вы вышли из СНГ, нужны новые договора». И она будет права. А из этих 2 тысяч договоров найдутся 10-20, которые нам очень нужны.

Никто не подумал о последствиях. Скорее всего, думали о том, чтобы попиариться перед выборами. Но для основной массы населения СНГ – давно уже не пиар. Но для торговых компаний, для внешнеэкономической деятельности, – могут быть проблемы на ровном месте.

Например, когда просто за счет того, что теперь не работает тот или иной договор, форма оформления вагона, которая использовалась ранее, тоже не работает. И это может привести к тому, что упадет тот товарооборот, который сейчас идет в Беларусь», – сказал эксперт.