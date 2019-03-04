Украине морской державой – не быть

04.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не имеет шансов в обозримой перспективе закупить для своих ВМС новые боевые единицы, которые смогли бы обеспечить паритет с Россией на Черном и Азовском морях.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил замдиректора Института мировой политики Николай Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году весь бюджет – это 3,5 миллиарда, из которых порядка 770-780 миллионов может пойти на оборудование, закупку техники, ее ремонт. Это для всех родов войск. Если мы говорим о закупках ракетных катеров или корветов, этого очень-очень мало. Цена одного корвета, например, зависимо от тоннажа, есть расчеты, одна тонна корабля условно стоит 100-150 тысяч долларов. Можно посчитать, сколько обойдется ракетный катер, если его тоннаж 640 тонн. Или сколько обойдется один корвет – речь идет о сотнях миллионов долларов. Украина, имея ту экономику, которую она имеет, мы не можем выделять на флот, на технику. В лучшем случае мы выделяем 50-70 миллионов. А для того, чтобы выстраивать мощный корабельный состав, нужно сотни миллионов», – сказал украинский эксперт.

По его словам, ситуацию для Киева не спасло бы и возвращение устаревших украинских кораблей, оставшихся в Крыму после 2014 года.

«Даже, если бы мы условно сохранили все корабли, радикально бы это не изменило ситуацию. Было бы больше кораблей, чтобы держать присутствие в море, в исключительной морской экономической зоне, было бы больше судов, чтобы служить морякам и офицерам. Но, на самом деле, баланс сил бы это не изменило в пользу Украины», – заявил Белесков.