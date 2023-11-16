Украине можно забыть о создании тройственного союза с Польшей и Литвой – экономист

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После серии недавних скандалов с Польшей Украина может забыть о создании тройственного союза с ней и Литвой, о котором говорилось еще недавно.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт Александр Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кущ считает, что появление такой Балто-Черноморской дуги угрожало бы России и, в большей степени, Белоруссии.

«Можно фактически забыть о реинкарнации Гадячских соглашений гетмана Ивана Выговского, которые предусматривали, тогда это был союз Великого княжества Литовского, Польского королевства и Великого княжества русского, под которым подразумевалась Гетманщина, то есть украинское государство с центром в Чигрине. Сближение Украины с Польшей вызвало такие исторические аллюзии у некоторых. Речь, конечно, не шла о том, что будет объединение, речь шла о союзе двух государств, как это происходит во всем мире, когда возникают блоки, союзы разных стран, каждая из которых сохраняет свой суверенитет, но при этом формируется пространство общих интересов и формируются союзы в экономической, торговой сфере и так далее. По большому счету, надежды на создание этой Балто-Черноморской дуги в виде Польши, Украины, Литвы – возникли. Это такая своеобразная синергия трех стран создавала очень серьезную опасность для России и, особенно, для Белоруссии, потому что возникало давление с трех сторон, возникал риск для режима Лукашенко того, что это может дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране. И открывало возможности того, что Беларусь в далеком будущем могла стать четвертым участником этого союза… Теперь все это можно просто отправлять в корзину, потому что при таком уровне взаимодействия – ни о каком стратегическом союзе между Польшей и Украиной речи быть не может», – заключил Кущ.