Украине на заметку, или Парад Победы-2021 как послание недругам России

10.05.2021, Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

/p>

Традиционно главным событием Дня Победы является военный парад на Красной площади в Москве. Каждый год организаторы парада не устают удивлять гостей и телезрителей новинками и разнообразием боевой техники. Не стал исключением торжественный марш 2021 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Накануне парада были опасения, что участвующие в марше военнослужащие пройдут по Красной площади в медицинских масках, что не лучшим образом скажется на общем впечатлении. В связи с погодными условиями под вопросом оказалась и авиационная часть мероприятия.

Выяснилось, что Минобороны России заранее провело вакцинацию всех участников парада, а военные химики обработали технику, что должна была пройти по брусчатке главной площади страны. В небесной канцелярии тоже всё сложилось наилучшим образом, что позволило провести полноценные парады Победы не только в Москве, но и в других городах России.

Организаторами было заявлено участие в московском параде более 190 единиц боевой техники – от прославленных танков Т-34-85 до ультрасовременных истребителей Су-57.

Начался парад с выноса Знамени Победы и государственного флага Российской Федерации под звуки одной из самых пронзительных песен XX века – «Священная война». Командовал парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков. Принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу. Оба военачальника объезжали и приветствовали парадные расчёты с новейших кабриолетов «Аурус» отечественного производства.

Военно-техническую часть парада по традиции открыли лучшие танки Второй Мировой войны – Т-34-85, сыгравшие огромную роль в освобождении западных областей СССР и стран Европы от гитлеровской оккупации.

Помимо танков-ветеранов, мимо многочисленных гостей и трибун с официальными лицами проехали танки Т-90М «Прорыв», а также новейшие модификации Т-72Б3М и Т-80БВМ с газотурбинными двигателями. В составе парадной колонны были и перспективные танки Т-14 «Армата», в настоящее время проходящие государственные испытания.

Мощь Сухопутных войск России также продемонстрировали модернизированные БМП-2 и БМП-3 с боевым модулем «Бережок», перспективные тяжёлые БМП «Курганец-25» и пять типов весьма впечатляющих новых бронеавтомобилей специального назначения «Тайфун», причём машины «Тайфун-ВДВ» и «Тайфун-ПВО» публика увидела впервые.

Бронеавтомобиль «Тайфун К» Росгвардии.

Ракетные войска были достойно представлены оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М», тремя пусковыми установками стратегических ракетных комплексов «Ярс» и реактивными системами залпового огня «Торнадо-С».

Ствольная артиллерия выкатила на парад обновлённые самоходные гаубицы «Мста-С» (после модернизации системы управления огнём самоходки могут взаимодействовать, обмениваясь координатами целей, и надёжно поражать вражеский объект тремя снарядами, выпущенными последовательно из одного орудия по разным траекториям) и межвидовые артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ».

Интерес также вызвали машины дистанционного минирования с парадоксальным названием «Земледелие».

Машины минирования «Земледелие».

Очень грозно выглядел проход тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 «Солнцепёк» и установленных на колёсной платформе ударных роботов «Уран-9», хорошо зарекомендовавших себя в реальных боевых действиях в Сирии.

Экипажи воздушно-десантных войск пересекли Красную площадь на новеньких БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

В механизированной колонне ПВО также было немало современных образцов вооружений, являющихся предметом зависти многих армий мира, вроде ЗРК средней и малой дальности «Тор-М2» и «Бук-М3», ракетно-пушечных машин «Панцирь-С» и самой эффективной на сегодняшний день системы ПВО С-400 «Триумф».

Воздушную часть парада составили 76 единиц боевой авиации – 53 самолёта и 23 вертолёта. Количество задействованных над Красной площадью летательных аппаратов было взято не с потолка, а приурочено к 76-й годовщине Дня Победы.

Впервые открыли воздушный парад тяжёлые транспортные вертолёты Ми-26. Гвоздем программы стало появление в небе звена истребителей пятого поколения Су-57, истребителей поколения 4++ Су-35 и, особенно, МиГ-31К, несущих уникальные гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Звено Су-57.

Зрители также увидели двух красавцев-«стратегов» – Ту-95МС и ракетоносца Ту-160, причём бомбардировщики имитировали дозаправку в воздухе.

Носители «Кинжалов» МиГ-31.

Музыкальное сопровождение парада в честь Дня Победы обеспечили более 900 человек из 40 оркестров Вооружённых сил и других силовых ведомств страны. Ритм проходящим колоннам задавали традиционные произведения «День Победы», «Прощание славянки», «Десятый наш десантный батальон», «Марш авиаторов». Финальным аккордом парада прозвучала песня «Победа остаётся молодой».

В общем, визуальная и музыкальная часть парада были красивы, мощны и внушительны. Но было кое-что ещё.

Открывая парад, президент России произнёс вступительную речь, в которой, помимо поздравлений, был подчёркнут решающий вклад СССР и советского народа в Победу. Прозвучали предупреждения поджигателям войны и обобщённый посыл всем тем, кто сомневается в боеспособности Вооружённых сил России. Путин обратил внимание на возрождение фашизма, антисемитизма и русофобии в мире, зацикленности лидеров отдельных стран на собственной исключительности, реабилитации недобитых карателей и гитлеровских коллаборационистов.

Внимательный зритель мог заметить ещё один интересный посыл: в параде приняли участие войсковые части с почётными наименованиями освобождённых от фашистов украинских городов.

Простым совпадением это быть не может. С учётом того, что вдоль границы с Украиной остаётся развёрнутой 80-тысячная группировка российских войск, сохраняется угроза новой агрессии против народных республик Донбасса, а также непрекращающийся милитаристский угар украинской верхушки под крышей НАТО и коллективного Запада, участие прославленных в Великую Отечественную войну частей и соединений в параде Победы следует рассматривать как тонкий намёк, что при необходимости Украина будет очищена от фашистов и бандеровского отребья во второй раз. И не факт, что одной только Украиной дело ограничится.

С праздником Великой Победы!