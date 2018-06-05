05.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украине начинают выкручивать руки

Западные кредиторы не остановятся на одном лишь требовании создать антикоррупционный суд на Украине.

Об этом во время заседания Верховной Рады заявил депутат Виктор Бондарь («Возрождение»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Открывая сегодняшнее заседание, спикер украинского парламента Андрей Парубий назвал законопроект об антикоррупционном суде вопросом номер один и выразил надежду на то, что уже на этой неделе депутаты и правительство выйдут на позитивное решение данного вопроса.

«Создадим высший антикоррупционный суд, который станет проявлением справедливости для всех украинских граждан», – призвал Парубий.

Однако представитель «Возрождения» не разделил оптимизма спикера Рады.

«Я думаю, что уже вся страна понимает, что ради кредитов эта власть готова пойти на всё. Последние ультиматумы, касающиеся антикоррупционного суда, это только начало. Главное начнётся позже, когда нам будут выкручивать руки, чтобы снова поднять тарифы населению, выкручивать руки ради кредитов, чтобы поднять и провести через Раду закон о продаже земли в стране и прочее», – прогнозирует Бондарь.