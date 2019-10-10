Украине надо молиться на Путина – времени в обрез

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские политики зря надеются на то, что с уходом Владимира Путина с поста президента РФ откажется от Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украине нужно сегодня воспользоваться возможностью и найти компромисс с Россией, иначе будет поздно.

«Ожидания прихода к власти людей, которые были бы готовы к масштабным уступкам Украине – главные уступки в том, что «отдайте Крым» и «отдайте Донбасс», не защищайте, – представить себе, что на месте Путина окажется человек, который скажет «берите» – это совершенно нереально.

Люди у нас многие говорят: «Мы должны дождаться, может будут какие-то либералы, они все отдадут».

Это все смешно, абсолютно. И это опасно, потому что это создает ложное ощущение того, что через четыре года мы сможем решить то, что сейчас не получается.

А на самом деле, решить в пользу максимального украинского интереса можно только сейчас. Потому что потом будет только хуже. Человек, который придет на смену, если он будет не Путин.

Но если это будет другой человек, это наверняка будет человек, который будет не склонен миндальничать.

Есть жесткая антироссийская линия у части украинской элиты, и никаких последствий для Украины нет. Сохраняется большой товарооборот, поставки угля, электроэнергии и так далее.

То есть у России есть огромный набор инструментов для того, чтобы создать колоссальные проблемы Украине, но этого не происходит.

Поэтому надо, пока есть возможность, искать способ найти компромисс, который будет максимально в интересах Украины. Максимально, но компромисс.

А разговоры о том, что Путин уйдет и тогда мы все получим даром – это, конечно, отчаянная глупость и опасная глупость, потому что она ведет к тому, что не прекращается война», – заявил Погребинский.