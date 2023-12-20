Украине надо повоевать на сухпайке Байдена до выборов в США – британский политолог

Запад не может обеспечить Украину надлежащим количеством боеприпасов, а тем более солдатами, поэтому, максимум, на что может рассчитывать Киев, это малые дозы американской помощи, которая лишь позволит ВСУ продержаться в обороне до выборов в США, а дальше – «посмотрим».

Об этом в эфире американского «CNBC» заявил британский политолог, профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотя Запад может предоставить Украине оружие, у него возникают большие проблемы с обеспечением его достаточным количеством боеприпасов. Единственное, чего Запад не может предоставить Украине – это больше солдат, которые могли бы использовать это оружие. Похоже, что сейчас время действительно на стороне России. И у России действительно есть это огромное преимущество. Несомненно, в Москве считают, что время на их стороне, и они могут позволить себе выжидать в надежде на более благоприятный для них мир. Сейчас действительно кажется маловероятным, что Украина может прорваться через российские позиции, украинский главком генерал Залужный признал это. Хотя он также сказал, что если бы у них было намного больше оружия, они могли бы это сделать», – сказал Ливен.

По его словам, переговоры всё равно начнутся, и Байден делает всё, чтобы отодвинуть их до выборов в США, поскольку у нынешней администрации Белого дома нет долгосрочной стратегии в отношении Украины.

«Если украинцы не смогут прорваться через российские позиции, то по определению территория, которую сейчас удерживает Россия, останется в руках России де-факто. Хотя, очень маловероятно, что Украина когда-либо сдаст её юридически и формально. Так что в какой-то момент должны начаться переговоры либо о прекращении огня, либо об окончательном мирном урегулировании. Администрация Байдена явно надеется отсрочить этот момент до следующих выборов президента в США, продолжая оказывать помощь и надеясь, что украинцы смогут продержаться в обороне. И теперь в Вашингтоне и Киеве надеются, что Украина сможет продержаться в течение следующего года, а потом – что ж, посмотрим. Но начинает казаться крайне маловероятным, что Запад предоставит такой уровень помощи в этом и следующем году, и ещё через год после этого», – объяснил британец.