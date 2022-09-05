Украине надо завоевывать пророссийский интернет – киевский грантоед

Новости Украины

В то время, как Россия выпускает фильмы, находит нужных людей, пишет книги и работает с населением на освобождённых территориях, Украина полностью проигрывает эту схватку. Необходимо привлекать на подконтрольную Киеву территорию молодых людей и не связываться с «переобувшимися».

Об этом в эфире на канале «Дом» заявил основатель существующей на западные гранты «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос ведущих о том, как бороться с пропагандой на освобожденных Россией территориях, Лисяцкий высказал свое мнение.

«Люди реагируют, в первую очередь, на тех, кого они знают. Если, к примеру, там по телеканалам или в интернете будет показан какой-нибудь парень, который вырос в тех регионах, ну знают его местные жители. То, конечно, они его будут смотреть. Будут положительно воспринимать или, как минимум, будут сравнивать то, что он говорит и то, что есть на самом деле, потому что он для них свой. Второй момент — это, конечно, завоёвывать интернет. В том числе, и пророссийский интернет. Закидывать книгами, хотя бы книгами в электронном формате. Потому что, смотрите, я читал вот эти… политологи оккупантов написали где-то за это всё время про войну, военную агрессию, мы знаем, как они её называют, соответственно они написали более уже 25 книг разных. Мы пока ещё мало написали. Вот здесь необходимо это всё делать и раскидывать. Ну, сейчас же у многих людей смартфоны есть, компьютеры. Кому-то она зайдёт, кому-то они зайдут эти книги. Следующий момент – это видео контент, фильмы. Понимаете, опять же, если сравнивать, сколько сняли оккупанты про войну и распространили, то вот они даже показывали в кинотеатрах эти фильмы. Тот же фильм “Солнцепек” и другие. Нам необходимо снимать фильмы и видео контент. Сейчас это не так тяжело. Это продакшн, это не так сложно – снять какой-нибудь документальный фильм на 20-25 минут, на больше не надо, и тоже забивать это пространство», – вещал он.

«То есть фактически идёт война контентов. То есть – создавать больше контента, популяризировать, отправлять, и вот таким вот образом бороться. Ну и, конечно, спикеры. Нам необходимо, чтобы были спикеры из числа внутренне перемещённых лиц. Только не брать, вот знаете, есть вот профессиональные в каждой области политики, которые сменили уже все партии, которые можно было сменить, и вот они постоянно ещё и за переселенцев вещают. Нет. Брать какого-то молодого парня или молодую девушку», – рассуждал Лисяцкий.