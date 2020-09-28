28.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Азербайджан, Армения, Война, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украине настоятельно советуют не влезать в армяно-азербайджанский конфликт


Украина уже делала непродуманные заявления в контексте армяно-азербайджанского конфликта, и ей не следует вмешиваться в него.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Официально Украина не должна выражать ощутимую поддержку ни одной из сторон. Мы должны дружить отношениями с Арменией и с Азербайджаном. Судя по тому сообщению, которое было вчера опубликовано в Твиттере, Украинский МИД извлек определенные уроки из прошлой ситуации.

Я напомню, что летом заявление украинского МИД было не совсем взвешенным и вызвало протесты в Армении. Сейчас Украина заявила, что призывает к мирному урегулированию и всякое такое, без конкретики. Это – правильная позиция, не нужно влезать в этот конфликт», – предупредил политолог.

Напомним, в июле 2020 года МИД Украины в связи с ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе выступил с заявлением, в котором говорилось, что «украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах». Это заявление стало причиной протестов в Армении.


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