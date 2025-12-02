Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Замена Зеленского уже не поможет Украине изменить ситуацию на фронте.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признанный террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«От того, что мы поменяем Зеленского на Залужного или Арахамию, на фронте же не станет больше солдат, у россиян не станет меньше дронов. Поэтому любой последователь Зеленского – с тем же комплексом проблем, который привел Украину к тому, что она не может продолжать войну физически. Точнее, она еще может, но ей не следовало бы. Она подходит к грани стратегического краха, когда будет уже не расторговка, а действительно капитуляция и сдача», – заметил Арестович.