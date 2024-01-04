Украине не дадут дислоцировать F-16 на территории стран НАТО – Бондаренко

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Реакция западного сообщества на инциденты на польско-украинской границе показывает, что страны НАТО не пойдут на эскалацию конфликта с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накануне Нового года на территорию Польши якобы залетела некая ракета, которую долго искали, и не нашли. Но вы помните, как обстреляли Киев, и другие города – и вдруг после обеда вся мировая общественность начала обсуждать, залетала или нет, ракета на территорию Польши. Тем самым, они показали, что для них безопасность государств НАТО весит намного больше, чем ситуация на Украине. Про Украину все быстренько забыли за несколько часов, и переключились на польскую тематику», – сказал Бондаренко.

Он считает, что даже с размещением натовских самолётов бандеровцам придётся разбираться самостоятельно.

«Это значит, в НАТО будут очень хорошо взвешивать, нужна ли им война. Если кто-то думает, что F-16 могут базироваться на аэродромах Румынии, Польши или Прибалтики, и время от времени летать на Украину побомбить – Россия уже не раз заявляла, что в таком случае аэродромы будут рассматриваться как законные цели. Очевидно, в НАТО будут очень хорошо думать – идти на такой риск, или не идти ради Украины. Передать F-16 они могут, но они также прекрасно понимают, что тогда они подвергают опасности эти самолёты и аэродромы, где они дислоцируются», – подытожил эксперт.