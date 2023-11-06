Украине не хватает для восстановления миллионов рабочих рук

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Украине после войны будет не хватать несколько миллионов рабочих рук. Компенсировать недостаток можно будет в том числе за счет трудовых мигрантов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом эксперт считает, что всего в стране останется три десятка миллионов граждан и миллионы, выехавшие с начала боевых действий, вернутся домой.

«По оценкам, мы будем иметь 30 – 32 миллиона населения. То есть мы потеряем порядка двух миллионов рабочих рук в стране. С учетом того, что нам нужно будет стремительно развиваться, мы будем нуждаться в плюс четырех миллионах здорового ресурса, который мы вынуждены где-то искать. Да, первое – это возвращение украинцев, но стимулами, а не требованиями. Это реэмиграция украинцев, возвращение тех, кто давно уже выехал из Украины. И, наконец, это импорт трудовых ресурсов», – заявил Длигач.