Украине не хватает для восстановления миллионов рабочих рук

Анатолий Лапин.  
06.11.2023 13:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 587
 
Демография, Дзен, Общество, Украина, Экономика


Украине после войны будет не хватать несколько миллионов рабочих рук. Компенсировать недостаток можно будет в том числе за счет трудовых мигрантов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине после войны будет не хватать несколько миллионов рабочих рук. Компенсировать недостаток можно будет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


При этом эксперт считает, что всего в стране останется три десятка миллионов граждан и миллионы, выехавшие с начала боевых действий, вернутся домой.

«По оценкам, мы будем иметь 30 – 32 миллиона населения. То есть мы потеряем порядка двух миллионов рабочих рук в стране. С учетом того, что нам нужно будет стремительно развиваться, мы будем нуждаться в плюс четырех миллионах здорового ресурса, который мы вынуждены где-то искать.

Да, первое – это возвращение украинцев, но стимулами, а не требованиями. Это реэмиграция украинцев, возвращение тех, кто давно уже выехал из Украины. И, наконец, это импорт трудовых ресурсов», – заявил Длигач.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть