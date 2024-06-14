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Украина сейчас является энергодефицитной страной в круглосуточном режиме. Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую антироссийской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил эксперт рынка энергетики Виктор Куртев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Куртева, дефицит электроэнергии в стране в несколько раз превышает собственную генерацию и поставки из Европы.

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«В данный момент за два месяца мы имеем на табло минус 9 тысяч мегаватт. Это под 20 миллиардов долларов, может немного меньше, но такие порядки. В данный момент энергосистема Украины дефицитная во всех временных промежутках, то есть 24 часа в сутки примерно на треть. В данное время полностью задействован западный интерфейс, его коммерческая величина 1700 мегаватт, и мы еще имеем 250 мегаватт так называемого права на аварийную помощь от европейских стран.