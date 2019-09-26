Украине не хватает газа на зиму

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине может не хватить закачанного в хранилища газа и к весне у страны могут начаться проблемы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экономический эксперт Александр Дудчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дудчак подчеркнул, что при объеме потребления порядка 31 миллиарда кубометров, Украина может достать из хранилищ около 16 кубометров.

«Несмотря на то, что 20 миллиардов кубов было закачано, да, этого должно хватить для прохождения зимнего сезона. В принципе, Украина потребляет порядка 31 миллиарда кубометров в год. Потребление сокращается благодаря тому, что Украина теряет целые отрасли производства, сокращается промышленное производство. Благодаря сокращению производства и оттоку населения сокращается потребление газа. Примерно треть из потребляемого газа уходит сейчас на нужды промышленности», – сказал эксперт.

«Да, этого может хватить, но что делать дальше. К февралю-марту, очевидно, возникнут серьезные проблемы. Как будет ситуация с договором, будет ли продлен, не будет продлен? В принципе, на транзите для европейских потребителей это вряд ли отразится. Но это вызовет проблемы для самой Украины. В случае не продолжения транзита по Украине, им нужно будет показывать реальный реверс газа, а не тот виртуальный, о котором говорили в 15-го года», – отметил экономист.

«Теперь нужно будет действительно подтверждать то, что газ будет покупаться по физическому реверсу. В зависимости от того, какая будет зима, это тоже повлияет на то, смогут ли из этих 20 миллиардов достать хотя бы 16. На технические нужды должно остаться 3-4 миллиарда. То есть нельзя говорить, что 20 миллиардов кубов газа – это то, что Украина может использовать из того, что находится в хранилищах», – заявил Дудчак.