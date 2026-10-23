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Регулярные удары по украинской энергетике привели к тому, что в случае отключения АЭС их невозможно будет вновь запустить.

Об этом в эфире канала «Коммерсант украинский» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году мы фактически трижды были на грани блэкаута, когда трижды понижалась мощность всех АЭС. Русские били, потом ждали две недели, пока восстанавливали, потом снова били, снова понижали. Это все МАГАТЭ официально информировало. Они должны. У нас об этом не особо говорили, но они информировали», – сказал Корольчук.

По его словам, в этом году ситуация усугубилась, поскольку энергосистема в целом ослаблена предыдущими российскими ударами.

Он напомнил, что в ноябре 2022 года Украина получила контролируемый блэкаут, отключив все АЭС, выйдя из него, имея запас мощности.