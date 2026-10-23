Украине не хватает мощности, чтобы выйти из блэкаута

Игорь Шкапа.  
23.10.2026 13:02
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


Регулярные удары по украинской энергетике привели к тому, что в случае отключения АЭС их невозможно будет вновь запустить.

Об этом в эфире канала «Коммерсант украинский» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Регулярные удары по украинской энергетике привели к тому, что в случае отключения АЭС их...

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«В прошлом году мы фактически трижды были на грани блэкаута, когда трижды понижалась мощность всех АЭС. Русские били, потом ждали две недели, пока восстанавливали, потом снова били, снова понижали. Это все МАГАТЭ официально информировало. Они должны. У нас об этом не особо говорили, но они информировали», – сказал Корольчук.

По его словам, в этом году ситуация усугубилась, поскольку энергосистема в целом ослаблена предыдущими российскими ударами.

Он напомнил, что в ноябре 2022 года Украина получила контролируемый блэкаут, отключив все АЭС, выйдя из него, имея запас мощности.

«Тогда было понимание, с чем включать, а сейчас нет. Тогда у нас было практически 6 ГВт. Легко было в доступе у нас не резерва, а мощности – тепловая генерация, гидроэлектростанции. И за счет этого и включили все равномерно за три дня. А сейчас у нас у нас даже нет 4 ГВТ, а нужно четыре», – предупреждает Корольчук.

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