Украине не хватает ни пилотов, ни техников для обслуживания F-16

Будущие украинские пилоты F-16 не могут выучить английский язык и теряют время на него, вместо того, чтобы осваивать переданные Западом истребители. Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так эксперт прокомментировал заявление депутата Верховной рады Александры Устиновой, которая заявила, что до конца года у Украины будет всего 20 подготовленных пилотов.

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«Вопрос не политический, а достаточного количества украинских летунов, которых нужно учить в моменте освоения F-16. У меня вопрос к министрам обороны – как экс-министру Резникову, так и Умерову, а почему нашли только 20 пилотов? Причем три года войны, почему эти пилоты не освоили хотя бы базовый уровень английского? Не мы с вами должны краснеть в студиях, слыша о том, что украинские пилоты приехали, но вместо того, чтобы осваивать F-16, они проходят языковые курсы, осваивают английский. Третий год войны, министерство обороны не понимало, что нужно готовить пилотов, которые будут учиться на F-16. Это вопрос к американской стороне?», – недоумевает эксперт.

«Кроме летунов нужно готовить еще технический персонал. Для обслуживания одного F-16 нужно 9-15 техников. Как вы считаете, техники тоже должны осваивать F-16, имея базовый английский? А теперь нам передают 60 самолетов F-16. Техников, не пилотов, а техников, даже если мы берем нижний барьер, должно быть 600. Они есть? Наверное, нет. Так это вопрос к министерству обороны Украины или к Соединенным Штатам? И главное, когда возникает вопрос передачи F-16, знаете, почему возник вопрос того, что часть F-16 останется на аэродромах в Европе? Потому что украинские аэродромы за три года войны не подготовлены, не подготовлены в моменте защиты, нет инженерных сооружений, которые бы защитили их от российских беспилотников и других средств поражения», – заявил Снегирев.