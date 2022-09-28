Украине не хватает обмундирования для мобилизованных

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Новости Украины

Численность украинской армии подходит уже к миллиону человек, и сейчас власть столкнулась с огромными проблемами по обеспечению такой массы людей.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и разведки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рахманина, пока все говорят о необходимости получения от Запада бронетехники и ПВО, у солдат нет зимней формы одежды.

«Перед зимой будет, скажем так, как минимум, частичная нехватка зимних комплектов одежды, учитывая то, что в украинском секторе безопасности и обороны уже миллион человек, а промышленность наша из-за войны, ее возможности существенно ограничены. Соответственно, нужно привлекать больше помощи для пошива и получения зимних комплектов одежды», – сказал депутат.

«И таких примеров я могу привести очень много, потому что, понятно, сейчас много говорят о получении систем ПВО, о получении бронетехники и так далее. Но на самом деле, мы нуждаемся намного в большем – мы нуждаемся в огромном количестве разных вещей», – заявил Рахманин.