Украине не хватает пресной воды – Турчинов

24.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не может разблокировать подачу воды в Крым по каналу ни под каким предлогом.

Об этом в эфире украинского 5 канала заявил бывший секретарь Совбеза страны Александр Турчинов, который после госпереворота 2014 года сконцентрировал в своих руках президентскую власть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турчинов похвастался, что лично принял решение о водной блокаде Крыма, но возложил ответственность за это на Россию.

«В начале 2014 года, когда началась военная агрессия Российской Федерации, я приказал перекрыть воду в Крым, и считаю, это был правильный, адекватный шаг. Потому что оккупанты не могут получать ресурсы из страны, с которой они ведут войну. Было бы странно, если бы мы обеспечивали военные базы российские, которые нацелены против нас, которые оккупировали нашу территорию.

Любые попытки дать им какой-то ресурс, в том числе, такой ценный ресурс и для Украины, – я бы хотел обратить внимание, что проблема воды – это и проблема Украины, потому что у Украины уже дефицит питьевой воды, это вопрос, которым нужно заниматься, нужно решать. И в этих условиях говорить о том, что кто-то там хочет подать, на любых условиях, что бы ни рассказывали – там, гуманитарная катастрофа и отвечает за нее Российская Федерация и ее агрессия против нашей стран.

Что бы не рассказывали о гуманитарной помощи и так далее – мы не можем помогать тем, кто воюет против нас. Пока Крым будет оккупирован, никаких ресурсов они получать не могут. Ну и, безусловно, те, кто предлагает под любым поводом договорняки с Путиным и протащить туда подачу воды, чего-либо еще, просто работают против нашей страны. Это нужно четко понимать, безусловно, они будут за это отвечать», – заявил Турчинов.