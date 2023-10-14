Украине не хватит энергии на зиму даже без ударов ВКС РФ – депутат Рады

Даже без учёта ударов ВКС РФ грядущей зимой на Украине будет наблюдаться некоторый дефицит электроэнергии.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявила депутат от «Голоса» Инна Совсун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит вопрос достаточности у нас генерации [электроэнергии]. После того, как захватили Запорожскую АЭС, которая генерировала значительную часть мощностей, даже если сейчас не будет ударов, то останется вопрос, хватит ли нам генерации в часы пиковых нагрузок», – сказала Совсун.

«Это уже будет проблемой, независимо от того, будут удары, или нет. Это связано с уничтожением части мощностей в прошлом году, и что в сравнении с прошлым годом ожидается небольшой рост потребления», – добавила депутат.