Украине не хватит энергии на зиму даже без ударов ВКС РФ – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
14.10.2023 17:47
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина, Энергетика


Даже без учёта ударов ВКС РФ грядущей зимой на Украине будет наблюдаться некоторый дефицит электроэнергии.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявила депутат от «Голоса» Инна Совсун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже без учёта ударов ВКС РФ грядущей зимой на Украине будет наблюдаться некоторый дефицит...

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«Стоит вопрос достаточности у нас генерации [электроэнергии]. После того, как захватили Запорожскую АЭС, которая генерировала значительную часть мощностей, даже если сейчас не будет ударов, то останется вопрос, хватит ли нам генерации в часы пиковых нагрузок», – сказала Совсун.

«Это уже будет проблемой, независимо от того, будут удары, или нет. Это связано с уничтожением части мощностей в прошлом году, и что в сравнении с прошлым годом ожидается небольшой рост потребления», – добавила депутат.

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